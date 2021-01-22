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22.01.2021

Число ломбардов в Челябинской области за год сократилось на 10%

УрБК, Челябинск, 22.01.2021. На 1 октября 2020 года в Челябинской области официально зарегистрировано 83 ломбарда, за год их количество сократилось почти на 10%. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

За 9 месяцев 2020 года жители Южного Урала заключили с ломбардами 1,2 млн договоров займа на общую сумму 10,7 млрд руб. По сравнению с январем-сентябрем 2019 года объем выданных средств вырос на 6%.

«Большинство южноуральцев брали деньги под залог имущества (золотых изделий, бытовой техники), реже займы оформлялись под залог транспорта», — говорится в сообщении.

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