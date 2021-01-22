ГИБДД Екатеринбурга предупредила водителей об ответственности за припаркованные в неположенных местах автомобили

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2021. Качество уборки улично-дорожной сети в Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга ...

ГИБДД раскритиковала уборку снега в Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга

Прокуратура Екатеринбурга с привлечением прокуратур районов города начала проверку работы коммунальных служб по уборке ...

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку качества уборки городских улиц от снега

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2014. Прокуратура Екатеринбурга с привлечением прокуратур районов города начала проверку ...

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку качества уборки городских улиц от снега

Администрация Екатеринбурга: после обеда число единиц уборочной техники на улицах города будет увеличено

В ночь с 9 на 10 марта 2010 года с улиц Екатеринбурга вывезено более 4 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2010. В ночь с 9 на 10 марта на снежные свалки Екатеринбурга было вывезено более 4 тыс. тонн ...