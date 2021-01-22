ГИБДД Екатеринбурга предупредила водителей об ответственности за припаркованные в неположенных местах автомобили

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. ГИБДД Екатеринбурга в связи с предстоящей на этих выходных уборкой города от снега предупреждает, что транспортные средства, припаркованные на участках дорог, где установлены дорожные знаки «Остановка запрещена», будут помещены на специализированные стоянки, а водители привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД.
«Автомобилистам следует ответственно отнестись к данному вопросу, так как непосредственное участие каждого, в том числе в части освобождения городских улиц для проезда снегоуборочной техники, влияет на своевременную и качественную очистку от снега», — говорится в сообщении отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции будут оказывать помощь водителям снегоуборочной техники при проезде оживленных перекрестков и улиц.
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