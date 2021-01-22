«ММК-МЕТИЗ» стал победителем конкурса на оказание господдержки инвестпроектов

УрБК, Магнитогорск, 22.01.2021. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» наряду с другими участниками Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) распоряжением правительства РФ от 3 декабря 2020 года признан победителем конкурса на оказание мер государственной поддержки инвестиционных проектов.
Как сообщает Управление информации и общественных связей ММК, ОАО «ММК-МЕТИЗ» в содружестве с Уральским межрегиональным НОЦ планирует активно участвовать в разработке новых технологий для развития технологического потенциала предприятия, обеспечения сбалансированного опережающего развития ведущих индустриальных регионов страны (Свердловская, Челябинская и Курганская области), поддержания лидерства России в области создания передовых производственных технологий и новых материалов для перспективных аэрокосмических комплексов и систем управления, развития инновационных транспортных систем, экологически чистой и ресурсосберегающей энергетики нового поколения, развития экологичных технологий производства, индустрии утилизации и вторичного использования отходов.
Отмечается, что программой деятельности Уральского межрегионального НОЦ предусмотрены различные меры поддержки инвестиционных проектов, включая софинансирование научных исследований и разработок из средств субсидий федерального бюджета и средств бюджетов региональных областей.
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