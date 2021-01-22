В Свердловской области выявлено 385 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 385 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 22 января 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 67 тыс. 136 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 18 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 1 тыс. 890. За сутки из больниц выписаны 397 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 59 тыс. 615 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 21 тыс. 513 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 3 млн 677 тыс. 352 человека. За сутки зарегистрировано 580 летальных случаев (всего 68 тыс. 412), выздоровели 27 тыс. 318 человек (всего 3 млн 081 тыс. 536).