В Екатеринбурге презентовали концепцию Дома детского творчества в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. Администрация Екатеринбурга презентовала концепцию Дома детского творчества в Академическом районе города. Об этом сообщает информационный портал уральской столицы.



В выездном мероприятии также приняли участие депутаты городской думы и представители АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (компания реализует проект комплексной застройки Академического района).



Участники осмотрели участок под строительство объекта, который зарезервирован в Преображенском парке, обсудили вопросы взаимодействия для реализации этого масштабного проекта. Планируется, что в Доме детского творчества более тысячи детей смогут получать дополнительное образование, заниматься спортом и другими направлениями.



«Это уникальный объект, которого ранее не было в Екатеринбурге. Он объединяет в себе функции нескольких отраслевых подразделений. Для нас очень важно, чтобы у ребят появилась возможность выбора своей образовательной траектории. Задачи амбициозные, но город готов их решать. Будем делать все возможное, чтобы новый Дом детского творчества появился в самом молодом районе уральской столицы», — подчеркнула заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева.



Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко рассказал, что уникальность разработанной концепции — в объединении образования, культуры, спорта, а также организации пространств для общения, творчества и чтения.



«Из каждого направления — спорт, культура или образование — должно что-то рождаться. Возможно, это будет фестиваль достижений детей, родителей и педагогов. Такой фестиваль мог бы стать новой традицией Академического», — предложил Константин Шевченко.



Планируется, что в здании Дома детского творчества разместятся технические кружки, студии по вокалу, хореографии, театральному творчеству, секции единоборства, шахматный клуб, скалодром, библиотека и другие кружки.



«К 2023 году в Академическом к моменту формирования нового района должен появиться объект дополнительного образования. Первый шаг сделан — администрацией города подготовлено техническое задание. Мы услышали сегодня о готовности застройщика проектировать за свой счет. Задача депутатской группы сегодня — объединить усилия исполнительной власти и застройщика. Времени остается не так много», — рассказал руководитель депутатской группы «Содействие развитию восьмого района Академический» Николай Смирнягин.



Депутат Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев подчеркнул, что инициатива была одобрена министром образования Свердловской области Юрием Биктугановым. Планируется, что после создания проектно-сметной документации с проектом можно будет заявляться на участие в областных и федеральных программах финансирования. В том, что объект будет востребованным, сомнений нет.



«Мы запрашивали информацию в Ленинском и Верх-Исетском районах: сколько человек живет на той территории, которая войдет в состав Академического района. Получилось 103 тысячи человек, из них 30 тыс. — это дети. Таких показателей ни в одном другом районе нет. Везде проживает в среднем до 23% людей пожилого возраста и 13% школьников. Здесь — обратная пропорция», — отметил М. Матвеев.



Участники заседания обсудили возможность финансирования проекта в рамках государственно-частного партнерства. Предполагается, что полный пакет документов (проект, экспертиза) будет готов к 1 июля 2021 года, а запуск объекта намечен на 2023 год — к 300-летию Екатеринбурга.