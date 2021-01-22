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22.01.2021

Рекламный рынок Екатеринбурга в 2020 году сократился на четверть

Рынок рекламы в Екатеринбурге по итогам 2020 года сократился на 20-25% в сравнении с предыдущим годом, пишет газета «Коммерсантъ».

Участники рынка связывают падение с экономическими последствиями пандемии. К пострадавшим направлениям сами компании отнесли event-агентства, радио и наружную рекламу.

После установления ограничительных мер, по оценкам участников рынка, объем продаж снизился до 69% (в июле — до 55-59%).

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