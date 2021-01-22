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22.01.2021

Росимущество подало иск о взыскании с МУГИСО более 207,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. Территориальное управление Росимущества по Свердловской области подало исковое заявление о взыскании с регионального министерства по управлению госимуществом более 207,5 млн руб.

Арбитражный суд Свердловской области принял исковое заявление к рассмотрению, что следует из материалов, опубликованных на сайте суда.

Причина финансовых претензий Росимущества к МУГИСО не уточняется. По неподтвержденным данным, речь может идти о взыскании средств за использование участков, на которых размещена ОЭЗ «Титановая долина».

Напомним, что деятельность особой экономической зоны неоднократно критиковалась со стороны профильных ведомств и предпринимательского сообщества. В мае 2020 года министерство финансов Свердловской области выявило нарушения в деятельности ОЭЗ «Титановая долина» в 2019 году. Об этом говорится в официальном отчете ведомства.

В июне 2020 года уже бывший гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Максим Кузюк констатировал, что проект особой экономической зоны «Титановая долина» не соответствует заявленным масштабам.

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