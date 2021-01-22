Почти половина россиян призналась, что стала экономить во время пандемии COVID-19

УрБК, Москва, 22.01.2021. С начала пандемии COVID-19 пересмотрели финансовую стратегию в сторону уменьшения расходов 47% россиян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование портала по поиску работы SuperJob.
Представители сервиса опросили 1,6 тыс. респондентов из числа экономически активного населения старше 18 лет, которые занимаются планированием личных финансов, проживающих в 408 населенных пунктах всех субъектов РФ.
«Большая часть опрошенных приняла решение урезать расходы в непростые экономические времена (47%). И лишь 8% пересмотрели свою финансовую стратегию в сторону увеличения расходов. Молодежь чаще старшего поколения решается тратить накопления в кризис (12% среди россиян до 24 лет против 5% среди граждан старше 45 лет)», — говорится в исследовании.
В исследовании также отмечается, что женщины менее склонны к тратам в кризис, так как решение увеличить расходы мужчины принимали чуть чаще женщин (10% и 6% соответственно).
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