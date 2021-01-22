Почти половина россиян призналась, что стала экономить во время пандемии COVID-19

УрБК, Москва, 25.09.2020. Большинство россиян (63%) во время пандемии получают официальную зарплату, при этом каждый ...

У 36% сотрудников российских компаний в период пандемии COVID-19 выплата зарплаты происходила с задержками

За последние полгода в РФ чаще всего кредитовались заемщики с доходом от 80 тыс. рублей

УрБК, Москва, 14.09.2020. По сравнению с 2007 годом число россиян, которые считают кредиты дополнительной возможностью ...