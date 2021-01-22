В Екатеринбурге почти на четыре года закрывают движение транспорта по переулку Верхнему

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. В Екатеринбурге с 12 февраля 2020 года по 25 ноября 2024 года закроют движение транспорта по переулку Верхнему. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Застройщик «Ривьера-Инвест-Север» закроет движение транспорта в связи со строительством многоэтажного жилого дома в границах улицы Донбасской — переулка Черниговского — улицы Орловской — улицы XXII Партсъезда. Движение транспорта будет направлено по улицам Орловской, XXII Партсъезда, Донбасской и переулку Черниговскому», — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения, уточняют в администрации.
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