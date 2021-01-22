УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
22.01.2021

ФАС не зафиксировала изменение стоимости топлива на АЗС в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. Средняя розничная стоимость сжиженного углеводородного газа на АЗС в Свердловской области за неделю с 11 по 17 января 2021 года не изменилась по сравнению с показателями, зафиксированными неделей ранее, и составила 22,01 руб.

Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, цена на дизельное топливо также осталась прежней. Так, его стоимость составляет 49,64 руб.

Цены на бензин марки АИ-92 (93) и АИ-95 также не изменились, составив 42,89 руб. и 46,1 руб. за литр соответственно.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.01.2021 ФАС зафиксировала повышение стоимости всех видов топлива на АЗС в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2021. Средняя розничная стоимость сжиженного углеводородного газа на АЗС в Свердловской ...

29.05.2020 ФАС зафиксировала увеличение стоимости сжиженного газа на АЗС Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2020. Средняя розничная стоимость сжиженного газа на АЗС Свердловской области за неделю с 18 ...

27.04.2020 ФАС зафиксировала очередное снижение стоимости сжиженного газа на АЗС Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2020. Средняя розничная стоимость сжиженного газа на АЗС Свердловской области за неделю с 13 ...

22.04.2020 ФАС зафиксировала снижение стоимости сжиженного газа на АЗС Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2020. Средняя розничная стоимость сжиженного газа на АЗС Свердловской области за неделю с 6 ...

23.03.2020 ФАС зафиксировала снижение стоимости сжиженного газа на АЗС Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2020. Средняя розничная стоимость сжиженного газа на АЗС Свердловской области за неделю с 9 ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений19.01.2021Выпускники свердловских колледжей и техникумов могут вернуться на очное обучение
Архив новостей
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18