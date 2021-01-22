ФАС не зафиксировала изменение стоимости топлива на АЗС в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. Средняя розничная стоимость сжиженного углеводородного газа на АЗС в Свердловской области за неделю с 11 по 17 января 2021 года не изменилась по сравнению с показателями, зафиксированными неделей ранее, и составила 22,01 руб.
Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, цена на дизельное топливо также осталась прежней. Так, его стоимость составляет 49,64 руб.
Цены на бензин марки АИ-92 (93) и АИ-95 также не изменились, составив 42,89 руб. и 46,1 руб. за литр соответственно.
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