Экс-заместитель главы Тугулыма предстанет перед судом по делу о получении взятки в размере 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. В Тугулымский районный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы муниципалитета.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, экс-чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».
По версии следствия, в декабре 2014 года обвиняемый предложил генеральному директору коммерческой компании передать ему взятку в виде денег в размере 2% (более 2 млн руб.) от стоимости муниципального контракта на строительство детского сада на 150 мест в поселке Юшала Свердловской области.
«Обвиняемый обещал оказать содействие в принятии строительных работ, предусмотренных контрактом, в том числе невыполненных, и дать указание подчиненным подписать акты приемки работ для перечисления денежных средств. Руководитель строительной компании передал мужчине банковскую карту, на которую периодически перечислял денежные средства, сумма которых составила более 1 млн 400 тыс. руб.», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В отношении директора строительной компании вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с добровольным сообщением о преступлении и активным способствованием раскрытию преступления, уточняют в пресс-службе ведомства.
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2020. Бывший начальник финансового управления администрации Тугулымского городского округа ...12.12.2018 Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Каменска-Уральского Михаила Астахова
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2018. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Каменска-Уральского ...07.06.2017 Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Верх-Исетского района Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2017. Уголовное дело в отношении бывшего главы Верх-Исетского района Екатеринбурга, ...01.11.2016 В Екатеринбурге за взятку будут судить бывшего замначальника колонии №10
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2016. Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего ...14.04.2014 Направлено в суд уголовное дело по обвинению в получении взятки бывшего заместителя главы администрации Режевского городского округа
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2014. Направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего должностного лица администрации МО ...