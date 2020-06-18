Экс-заместитель главы Тугулыма предстанет перед судом по делу о получении взятки в размере 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. В Тугулымский районный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы муниципалитета.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, экс-чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».



По версии следствия, в декабре 2014 года обвиняемый предложил генеральному директору коммерческой компании передать ему взятку в виде денег в размере 2% (более 2 млн руб.) от стоимости муниципального контракта на строительство детского сада на 150 мест в поселке Юшала Свердловской области.



«Обвиняемый обещал оказать содействие в принятии строительных работ, предусмотренных контрактом, в том числе невыполненных, и дать указание подчиненным подписать акты приемки работ для перечисления денежных средств. Руководитель строительной компании передал мужчине банковскую карту, на которую периодически перечислял денежные средства, сумма которых составила более 1 млн 400 тыс. руб.», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В отношении директора строительной компании вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с добровольным сообщением о преступлении и активным способствованием раскрытию преступления, уточняют в пресс-службе ведомства.