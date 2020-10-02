Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования РФ в ноябре сократились в два раза

Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования ОАО «Российские железные дороги» в ноябре снизились на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4,4 млн человек.



Как сообщает пресс-служба перевозчика, в январе-ноябре 2020 года в поездах дальнего следования было перевезено 62,5 млн пассажиров (минус 42,1% к аналогичному периоду прошлого года).



Всего на инфраструктуре РЖД в ноябре было перевезено 68,1 млн пассажиров. Это на 28,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За период январь-ноябрь 2020 года было отправлено 795,8 млн пассажиров (минус 27,5% к январю-ноябрю 2019 года).