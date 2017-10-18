МЭР: В зоне серьезного риска находятся около 100 системообразующих предприятий

УрБК, Москва, 01.12.2020. В зоне серьезного риска находятся около 100 системообразующих предприятий РФ, еще 250 — в зоне потенциального риска. Об этом рассказал глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Решетников.



«Последние три-четыре месяца где-то 250 компаний потенциально в зоне какого-то риска, из них 100 — в зоне действительно серьезного риска», — заявил М. Решетников на встрече с представителями Ассоциация европейского бизнеса (цитата по «Прайму»).



При этом министр оценил текущую ситуацию в сфере крупного бизнеса «в целом как неплохую».



Отметим, что всего в России насчитывается 1 тыс. 375 системообразующих предприятий.