МЭР: В зоне серьезного риска находятся около 100 системообразующих предприятий

УрБК, Москва, 01.12.2020. В зоне серьезного риска находятся около 100 системообразующих предприятий РФ, еще 250 — в зоне потенциального риска. Об этом рассказал глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Решетников.
«Последние три-четыре месяца где-то 250 компаний потенциально в зоне какого-то риска, из них 100 — в зоне действительно серьезного риска», — заявил М. Решетников на встрече с представителями Ассоциация европейского бизнеса (цитата по «Прайму»).
При этом министр оценил текущую ситуацию в сфере крупного бизнеса «в целом как неплохую».
Отметим, что всего в России насчитывается 1 тыс. 375 системообразующих предприятий.
До конца 2017 года 19 страховых компаний находятся в зоне риска ухода со страхового рынка. Об этом сообщает «Банки.ру» ...18.10.2017 ЦБ: До конца года с рынка могут уйти 19 страховых компаний
УрБК, Москва, 18.10.2017. До конца 2017 года 19 страховых компаний находятся в зоне риска ухода со страхового рынка. Об ...20.04.2016 Почти 100 российских страховщиков находятся в зоне высокого риска
Около 100 российских страховых компаний находятся в зоне высокого риска из-за несоблюдения требований страхового ...20.04.2016 ЦБ: Почти 100 российских страховщиков находятся в зоне высокого риска
УрБК, Москва, 20.04.2016. Около 100 российских страховых компаний находятся в зоне высокого риска из-за несоблюдения ...02.04.2009 УК «Финам Менеджмент»: В кризис в зоне риска прежде всего находятся средние и относительно крупные по масштабам бизнеса региональные сетевые компании
УрБК, Москва, 02.04.2009. «В зоне риска — прежде всего средние и относительно крупные по масштабам бизнеса региональные ...