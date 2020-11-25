Управляющая компания подала иск о взыскании с «Ельцин Центра» более 15 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. Управляющая компания «Центр» подала исковое заявление о взыскании с ООО «Агора-центр» (Москва, вместе с фондом им. Б. Н. Ельцина имеет долю в праве собственности в «Ельцин Центре») более 15,5 млн руб.
Согласно информации из картотеки Арбитражного суда Свердловской области, первое заседание по иску пройдет 21 декабря 2020 года.
Как уточняет газета «Коммерсантъ», этот долг образовался за обслуживание здания в период простоя учреждения из-за ограничительных мер, введенных с конца марта по начало августа 2020 года из-за пандемии коронавируса.
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