Средняя стоимость искусственной ели в Екатеринбурге составляет 2 тыс. рублей

УрБК Екатеринбург, 01.12.2020. Средняя стоимость натуральной ели в Екатеринбурге составляет 200 руб., искусственной — 1 тыс. 999 руб. Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса «Авито».



Количество объявлений о продаже живых елей в ноябре 2020 года увеличилось в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, искусственных — в 2,2 раза.



Средняя цена на мишуру в уральской столице в ноябре 2020 года составляет 1 тыс. руб. Новогодняя гирлянда в среднем стоит 500 руб., елочные игрушки — 250 руб.