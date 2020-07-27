В Екатеринбурге завершилось голосование по выбору режима работы парка «Зеленая роща»

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору режима работы парка «Зеленая роща», сообщает пресс-служба администрации города.
61% горожан проголосовали за то, чтобы парк работал с 6.00 до 23.00 часов.
«В «Зеленой роще» много детских площадок, туда ходят гулять родители с детьми, а также любители заниматься физкультурой. И то и другое люди делают в утреннее, дневное и вечернее время, но никак не ночью. А ночью, когда парк пустеет, возможностей у нарушителей что-то сломать и испортить становится больше. Хотелось бы этого избежать», — рассказала председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.
Напомним, «Зеленая роща» — парк площадью 24 гектара, расположенный в Ленинском районе Екатеринбурга. В 2008 году объект получил статус особо охраняемой природной территорией местного значения. В текущем году городские власти провели его масштабную реконструкцию, в ходе которой было высажено 1,6 тыс. деревьев, 4 тыс. кустарников. Также в парке установили 170 светильников, уложили 11 тыс. кв. м. тротуара и 1,5 тыс. кв. м. беговых дорожек.
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