Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро — на 11 коп.

УрБК, Москва, 01.12.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 декабря 2020 года. Курс долл. США к рублю вырос на 12 коп., до 76,32 руб., а курс евро — на 11 коп., до 91,31 руб.