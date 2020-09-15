Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро — на 11 коп.

УрБК, Москва, 01.12.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 декабря 2020 года. Курс долл. США к рублю вырос на 12 коп., до 76,32 руб., а курс евро — на 11 коп., до 91,31 руб.
УрБК, Москва, 30.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 декабря 2020 года. Курс долл. ...15.09.2020 Официальный курс доллара США к рублю вырос на 47 коп., евро — на 78 коп.
УрБК, Москва, 15.09.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 сентября 2020 года. Курс ...22.05.2020 Официальный курс доллара США вырос на 96 коп., евро — на 65 коп.
УрБК, Москва, 22.05.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 мая 2020 года. Курс долл. США ...07.05.2020 Официальный курс доллара США вырос на 15 коп., евро — на 0,1 коп.
УрБК, Москва, 07.05.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 мая 2020 года. Курс долл. США ...08.04.2020 Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро — на 22 коп.
УрБК, Москва, 08.04.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля 2020 года. Курс долл. ...