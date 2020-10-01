Екатеринбуржец погасил долг по кредиту только после ареста автомобиля «ГАЗель»

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. Екатеринбуржец погасил долг по кредиту только после ареста автомобиля «ГАЗель». Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Свердловской области.



В ведомстве рассказали, что мужчина не выплатил взятый в банке кредит. Когда общая сумма задолженности составляла 207 тыс. руб., было возбуждено исполнительное производство. После того, как должник выплатил более половины указанной суммы, он скрылся из поля зрения судебных приставов.



Взыскать остаток долга в размере 91 тыс. руб. удалось с помощью объявления в газете об оказании услуг по доставке мебели и других крупногабаритных вещей, где значился телефон должника.



«Под видом заказчика судебный пристав созвонился с должником и назначил встречу. Когда должник прибыл на встречу, судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста автомобиля «Газель», на котором приехал должник», — сообщают в пресс-службе УФССП по Свердловской области.



На следующий день после ареста автомобиля должник полностью погасил задолженность.