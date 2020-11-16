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Свердловский минфин разместит еще один выпуск облигаций на 10 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. Министерство финансов Свердловской области 17 декабря 2020 года разместит новый выпуск облигаций на общую сумму 10 млрд руб. Финансовое ведомство подготовило соответствующий проект приказа.

Ранее, 24 ноября 2020 года, региональный минфин разместил облигации на ту же сумму. Общий долг ведомства по ценным бумагам составляет 47 млрд руб.

Отметим, что ко второму чтению в свердловском Заксобрании подготовлен проект бюджета на 2021 год с рекордным дефицитом — 46,6 млрд руб. Покрывать кассовый разрыв планируется за счет заимствований.

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