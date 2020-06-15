В Магнитогорске при финансовой поддержке ММК отремонтировали драмтеатр имени А. С. Пушкина

УрБК, Магнитогорск, 01.12.2020. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников и глава Магнитогорска Сергей Бердников оценили результаты реконструкции крупнейших городских объектов.



Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, первый из них — драматический театр имени А. С. Пушкина, капитальный ремонт которого стал одним из самых резонансных событий последних лет. Ремонтные работы проводили за счет средств муниципального и регионального бюджетов при активном финансовом участии ПАО «ММК».



Благодаря помощи Магнитогорского металлургического комбината театр получил светодиодный экран, информирующий горожан о ярких культурных событиях, премьерах и гастролях. Кроме того, ММК выделил средства на установку подсветки здания — в смете капремонта это не было предусмотрено — и теперь одно из знаковых культурных учреждений города и области выглядит ярко и современно в любое время суток. Инициатором финансовой помощи театру стал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.



«В сопровождении главного художника театра Алексея Вотякова руководители города и комбината прошли по всем помещениям, пережившим реконструкцию, придирчиво осмотрели холлы трех этажей, большой зрительный зал, среднюю и малую сцены, репетиционные залы и технические помещения. По ходу осмотра гости отметили, что благодаря современным материалам и отделке интерьеры театра изменились кардинально. Вместо заливного бетонного пола на первом этаже и по центральной лестнице уложен гранит, холлы второго и третьего этажей украсила светлая фактурная штукатурка, а на третьем этаже появились интересные дизайнерские решения в стиле лофт. Здесь планируется проводить мастер-классы, семинары, конференции, творческие встречи и мини-спектакли. В большом зрительном зале установлены звукоизолирующие панели, чтобы гасить эхо, и новые кресла в вишневых тонах. Балконы и ложи «одеты» в дерево и бархат. Оценили гости новое звуковое, световое и механическое оборудование сцены, причем работу последнего проверили в действии», — говорится в сообщении.



Следующим объектом осмотра стал парк у Вечного огня. Его преображение началось в 2017 году. Работы по благоустройству территории выполняли по частям. В этом году реконструкция вышла на заключительный этап. Средства на реализацию проекта выделили местный и региональный бюджеты. Часть работ спонсировал Магнитогорский металлургический комбинат, который начиная с 2018 года участвует в освещении, озеленении парка и поливе зеленых насаждений. Отмечается, что за помощь в благоустройстве парка у Вечного огня ПАО «ММК» получило от администрации Магнитогорска благодарственное письмо.



«В сентябре этого года началась реконструкция северной части парка. Даже несмотря на выпавший снег было видно, что парковая зона обрела четкие очертания, появились дорожки для прогулок, велосипедные трассы, тротуары, две площадки. Одна — для занятий спортом, на ней установлены десять новых тренажеров. На второй разместился детский городок, который уже вовсю осваивают юные магнитогорцы», — говорится в сообщении.