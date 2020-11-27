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Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 259 человек

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. По состоянию на 1 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 118 тыс. 323 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 30 ноября число безработных составляло 118 тыс. 582 человека. Таким образом, за последние сутки показатель уменьшился на 259 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,58%.

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