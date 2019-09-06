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В Екатеринбурге демонтировали более 4,5 тыс. незаконных малых рекламных конструкций

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. В Екатеринбурге с начала 2019 года по октябрь 2020 года демонтировано более 4,5 тыс. незаконных малых рекламных конструкций. Об этом сообщает на своей странице в Facebook депутат Екатеринбургской гордумы Михаил Вечкензин со ссылкой на доклад и. о. главы МУГИСО Сергея Зырянова.

Из этого числа более 2 тыс. составляют скамейки с рекламными объявлениями.

За 10 месяцев 2020 года в Екатеринбурге было выдано 300 разрешений на установку рекламных конструкций. Еще 70 планируется предоставить до конца текущего года. Для сравнения: за весь прошлый год было выдано 440 разрешений.

«Городские власти поддержали предпринимателей, начиная с апреля отстрочив им платежи за установку и эксплуатацию рекламных конструкций до конца года. На данный момент в связи с этим бюджет города недополучил 28 млн руб.», — указал депутат.

По прогнозам департамента управления муниципальным имуществом горадминистрации, эти средства поступят в бюджет в 2021 году.

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