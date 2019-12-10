«Уральские авиалинии» открывают рейсы из Екатеринбурга в Дубай

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. «Уральские авиалинии» с 16 декабря запускают рейсы из Екатеринбурга в Дубай (ОАЭ) со стыковкой в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.



Рейсы будут выполняться один раз в неделю. Стоимость перелета в одну сторону по тарифу «Промо» стартует от 19 тыс. 380 руб., в обе стороны — от 33 тыс. 480 руб.