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«Уральские авиалинии» открывают рейсы из Екатеринбурга в Дубай

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. «Уральские авиалинии» с 16 декабря запускают рейсы из Екатеринбурга в Дубай (ОАЭ) со стыковкой в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю. Стоимость перелета в одну сторону по тарифу «Промо» стартует от 19 тыс. 380 руб., в обе стороны — от 33 тыс. 480 руб.

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