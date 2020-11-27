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В Свердловской области выявлено 367 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 367 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 1 декабря 2020 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в регионе за время пандемии составило 46 тыс. 693 человека.

Также за сутки в области зарегистрировано десять летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 1 тыс. 037. За сутки из больниц выписаны 370 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 38 тыс. 914 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 24 тыс. 402 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 2 млн 322 тыс. 056 человек. За сутки зарегистрировано 569 летальных случаев (всего 40 тыс. 464), выздоровели 24 тыс. 763 человека (всего 1 млн 803 тыс. 467).

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