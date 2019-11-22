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Всего 13% российских работодателей выплатят сотрудникам новогодние премии

УрБК, Москва, 01.12.2020. В 2020 году всего 13% российских работодателей планируют выплатить своим сотрудникам новогодние премии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса сервиса по трудоустройству Rabota.ru

Около 25% опрошенных работодателей заявили, что заплатят премии отдельным сотрудникам. Остальные 62% компаний намерены полностью отказаться от новогодних выплат.

Напомним, что по итогам 2019 года от выплат отказались более половины (51%) работодателей. Доля компаний, которые планировали выплатить премии всем сотрудникам, тогда составляла 19%.

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