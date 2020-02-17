Компания «Т Плюс» подала иск о взыскании с завода «Русский хром 1915» более 22 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. Ресурсоснабжающая компания ПАО «Т Плюс» подала иск о взыскании с завода АО «Русский хром 1915» более 22 млн руб. Исковое заявление зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. Точная сумма исковых требований составляет 22 млн 284 тыс. 571 руб. Детали заявления не приводятся. Дата заседания суда на момент выхода публикации не назначена. АО «Русский хром 1915» (входит в состав MidUral Group) специализируется на производстве хромовых соединений технической и реактивной квалификации. Предприятие расположено на территории Первоуральска.

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