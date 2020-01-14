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В Свердловской области из-за ДТП без теплоснабжения остались 400 человек

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. В Красноуральске вечером 30 ноября 2020 года из-за ДТП без теплоснабжения осталось 26 многоквартирных жилых домов с населением 400 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

По данным полиции, в указанное время на улице Дзержинского у грузового автомобиля Howo самопроизвольно поднялся кузов, который повредил трубу газоснабжения. В результате была нарушена работа котельной.

«Личность водителя сотрудники ГИБДД уже установили, это 40-летний житель Ашинского района Челябинской области, в настоящее время проживающий в Верхней Туре. С места ЧП он не скрылся, сейчас его опрашивают представители МВД, мужчина дает показания, внешних признаков опьянения не обнаружено», — пояснил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Помимо многоквартирных домов было нарушено теплоснабжение дома для пожилых, детского сада № 8 и школы № 2. К утру 1 декабря 2020 года поврежденный участок трубы газоснабжения был восстановлен.

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