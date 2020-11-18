В Свердловской области одобрили более 22 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. На 26 ноября жители Свердловской области подали 32 тыс. 924 заявки на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».



Из них 22 тыс. 384 уже одобрены, по 8 тыс. 355 получены отказы.



Отметим, что Свердловская область занимает шестое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Краснодарскому краю и Тюменской области.