АСВ перечислило Банку России 8 млрд рублей в рамках погашения задолженности

УрБК, Москва, 01.12.2020. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) перечислило Банку России 8 млрд руб. в рамках погашения кредитной задолженности.
Как сообщает департамент общественных связей АСВ, с начала 2020 года на погашение кредита Банку России агентством было перечислено свыше 166 млрд руб. Общая сумма средств, направленных корпорацией на погашение задолженности, составляет 424 млрд руб., остаток задолженности — 418 млрд руб.
В агентстве пояснили, что в 2015-2017 годах ЦБ открыл АСВ кредитную линию на 842 млрд руб. для осуществления выплат страхового возмещения вкладчикам.
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