Директором по коммуникациям «Атомстройкомплекса» назначен Александр Ханин

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. Директором по коммуникациям компании «Атомстройкомплекс» назначен Александр Ханин.
Как сообщает пресс-служба застройщика, А. Ханин будет отвечать за реализацию комплексной стратегии единой коммуникационной работы компании, развитие связей с ключевыми участниками рынка, а также укрепление бренда и внутрикорпоративные коммуникации.
«Александр Ханин обладает обширным опытом в сфере связей с общественностью и масс-медиа, государственного и муниципального управления, общественных и электоральных проектов. Ханин работал в крупнейших российских промышленных предприятиях, банковском секторе, структурах местного самоуправления, возглавлял ряд СМИ. Является членом Общественной палаты Свердловской области и Союза журналистов Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Фото предоставлено пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»
Как отметил генеральный директор компании Валерий Ананьев, для решения новых задач стратегического развития, которые сегодня стоят перед «Атомстройкомплексом», необходимо в том числе усиление коммуникационной функции компании. Он подчеркнул, что укрепление управляющей команды компании позволит повысить эффективность работы по одному из ключевых направлений менеджмента.
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