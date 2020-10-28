Рынок юридических услуг в Свердловской области с начала года сократился на 5,4%

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. Объем оказанных свердловчанам платных юридических услуг в январе-октябре 2020 года составил 5 млрд 544 млн руб. Это на 5,4% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат. Рынок услуг туристических предприятий сократился на 75%, санаторно-курортных организаций — на 59,4%, учреждений культуры — на 58,6%, гостиниц — 53,6%. Объем оказанных платных транспортных услуг снизился на 33,2%, бытовых — на 28,8%, медицинских — на 15,5%, коммунальных — на 13,9%.

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