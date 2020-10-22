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Средний размер лимита по кредитным картам на Южном Урале за год увеличился на 13,6%

УрБК, Челябинск, 01.12.2020. Средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области в октябре 2020 года вырос на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За указанный период этот показатель увеличился с 54 тыс. 275 руб. до 61 тыс. 668 руб.

В целом по стране средний размер лимита за год вырос на 7%, до 67,2 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатель сократился на 1,5%.

«В последнее время банки достаточно консервативно подходят к выдаче новых карт, ориентируясь, прежде всего, на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на высоком уровне. А таким гражданам банки, как правило, стараются делегировать более существенные суммы кредитов», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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