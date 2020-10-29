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Объем пассажирских перевозок автобусами на Среднем Урале в январе-октябре сократился на 30%

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. В январе-октябре 2020 года объем пассажирских перевозок автобусами в Свердловской области сократился на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

«Автомобильным транспортом (автобусами) (с учетом субъектов малого предпринимательства, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров автобусами на коммерческой основе) в январе-октябре 2020 года перевезено 130 млн 699 тыс. пассажиров (69,8% к январю-октябрю 2019 года), пассажирооборот автомобильного транспорта составил 1 млрд 570 млн пасс. км (70% к январю-октябрю 2019 года)», — говорится в сообщении.

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