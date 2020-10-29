УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. В январе-октябре 2020 года объем пассажирских перевозок автобусами в Свердловской области сократился на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат. «Автомобильным транспортом (автобусами) (с учетом субъектов малого предпринимательства, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров автобусами на коммерческой основе) в январе-октябре 2020 года перевезено 130 млн 699 тыс. пассажиров (69,8% к январю-октябрю 2019 года), пассажирооборот автомобильного транспорта составил 1 млрд 570 млн пасс. км (70% к январю-октябрю 2019 года)», — говорится в сообщении.

Материалы по теме

Объем пассажирских перевозок автобусами на Среднем Урале в январе-октябре сократился на 30%

В январе-октябре 2020 года объем пассажирских перевозок автобусами в Свердловской области сократился на 30,2% по ...

Объем пассажирских перевозок автобусами на Среднем Урале в январе-сентябре сократился на 30%

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2020. В январе-сентябре 2020 года объем пассажирских перевозок автобусами в Свердловской ...

Объем пассажирских перевозок автобусами на Среднем Урале в январе-июле сократился на 32%

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2020. В январе-июле 2020 года объем пассажирских перевозок автобусами в Свердловской области ...

Объем пассажирских перевозок автобусами на Среднем Урале в I полугодии сократился на треть

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2020. По итогам I полугодия 2020 года объем пассажирских перевозок автобусами в Свердловской ...

Объем пассажирских перевозок в Свердловской области в январе-марте сократился на 5,1%

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2016. В январе-марте 2016 года общественным транспортом Свердловской области было перевезено ...