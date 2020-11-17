Дефицит бюджета Челябинской области в 2021 году составит 22,5 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 30.11.2020. Дефицит бюджета Челябинской области на 2021 год ожидается на уровне 22,5 млрд руб. Такие параметры представил глава региона Алексей Текслер, сообщает пресс-служба региона.



Прогнозируемый уровень доходов бюджета области на 2021 год составит 185,5 млрд руб., расходов — 208 млрд руб.



«Впервые будет реализовано инициативное бюджетирование — жители смогут внести свои предложения по решению проблем местного значения. В бюджете на 2021 год заложено 750 млн рублей. Законопроект ранее внес Алексей Текслер для активного участия южноуральцев в решении актуальных проблем территорий», — отмечается в сообщении.



На покрытие дефицита региональной казны, по словам А. Текслера, планируется привлечь коммерческие кредиты.