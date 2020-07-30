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Вчера, 17:23

В Екатеринбурге запустили движение по реконструированному мосту на улице Реактивной

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. В Екатеринбурге открыто транспортное движение по реконструированному мосту через реку Исток на улице Реактивной, сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 1 декабря 2020 года через этот участок возобновится движение двух автобусных маршрутов, которые ранее объезжали этот реконструируемый объект.

По словам директора МКУ «Городское благоустройство» Антона Козлова, данный мост находился в аварийном состоянии. С 1 августа 2020 года путепровод закрыли на реконструкцию.

«В ходе выполненной подрядной организацией реконструкции этого моста была проведена замена пролета строения и его опор, оборудованы на нем и пешеходные дорожки. Теперь по этому современному и безопасному мостовому сооружению будет запущено движение автомобильного транспорта, в том числе и общественного», — сказал А. Козлов.

В ближайшее время завершатся все работы по благоустройству дорожно-транспортной инфраструктуры, и объект будет полностью сдан в эксплуатацию.

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