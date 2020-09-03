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Компания «Россети Урал» стала победителем конкурса «Лучший налогоплательщик»

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Компания «Россети Урал» в очередной раз стала победителем ежегодного конкурса «Лучший налогоплательщик».

Как сообщает департамент по связям с общественностью компании, конкурс «Лучший налогоплательщик» проводится с 2011 года с целью повышения социальной ответственности бизнеса, популяризации опыта работы лучших налогоплательщиков Свердловской области, повышении их роли в социально-экономическом развитии региона. Значительный вклад компании «Россети Урал» в формирование доходной части регионального бюджета неоднократно отмечался конкурсной комиссией правительства Свердловской области.

По итогам 2019 года налоговые перечисления «Россети Урал» в федеральный и региональный бюджеты составили порядка 6 млрд руб., кроме того, более 3 млрд руб. компания внесла в федеральные страховые, медицинские и пенсионные фонды.

«Звание «Лучший налогоплательщик» подтверждает статус энергокомпании как социально ориентированной, которая обеспечивает устойчивое, планомерное и своевременное поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней, своевременно выплачивает заработную плату своим работникам, принимает меры по сохранению объемов действующего производства, развитию и модернизации производственных мощностей, активному внедрению инновационных технологий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что группа компаний «Россети» с 1 января 2020 года стала участником налогового мониторинга. Данная форма налогового контроля позволит минимизировать налоговые риски и сократить сроки проведения налоговых проверок до минимума. Переход компании «Россети Урал» на систему онлайн-мониторинга запланирован на 2023 год.

Налоговый мониторинг предполагает открытие компаниями налоговым органам доступа к своему налоговому и бухгалтерскому учету в режиме онлайн, предоставление первичных документов и пояснений по запросам налоговиков. Налоговый орган, в свою очередь, дает разъяснения по тем или иным налоговым рискам, исходя из информации, которую налогоплательщик предоставляет до заключения той или иной сделки, во время ее заключения, до подачи и после подачи налоговой декларации. Помимо этого, система позволяет ускорить разрешение спорных ситуаций в части применения налогового законодательства. Система действует в России с 2016 года.

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