Мошенники под видом сотрудников банка оформили на жительницу Екатеринбурга кредиты на 768 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных аферистов. Мошенники обманным путем убедили женщину оформить кредиты на сумму свыше 700 тыс. руб., сообщает пресс-группа городского УМВД России.



Заявление от местной жительницы 1995 года рождения о телефонном мошенничестве поступило в отдел полиции № 12 29 ноября этого года По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сказал, что на ее банковском счете наблюдаются подозрительные операции. Мошенник убедил женщину оформить кредит, чтобы отследить действия злоумышленников.



«Следуя указаниям злоумышленника, гражданка оформила кредит на сумму 318 тыс. руб. и через терминал перевела на неизвестные счета, которые ей указали. Затем звонивший сообщил, что у собеседницы не исчерпан кредитный потенциал, и по той же схеме украл еще 450 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



Когда звонки прекратились, женщина поняла, что стала жертвой телефонных аферистов. В итоге общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 768 тыс. руб.



По данному факту следственным подразделением отдела полиции № 12 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».