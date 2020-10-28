Без протезов: инновационные методы лечения суставов

Болезни суставов — различные артрозы, поражения хрящевой ткани, нарушения состава внутри суставной жидкости — входят в число самых распространенных ортопедических заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, ими страдает до трети всех жителей Земли, а среди людей старше 60 лет — более 85%. Радикальное решение проблемы заболеваний и дистрофических изменений считается эндопротезирование — замена пораженного сустава на искусственный. В 2019 году только в России было проведено около 120 тысяч таких операций.



В последнее время со стороны пациентов растет интерес к альтернативным методам решения проблем с суставами. Причин этого много, и одна из них — высокая стоимость как искусственного сустава, так и самой операции и последующей реабилитации. В частных клиниках эндопротезирование обходится в сотни тысяч рублей. Именно поэтому большая часть операций по замене крупных суставов в России проводится в рамках государственных программ и квот Минздрава, за счет государства и системы медицинского страхования. Но сегодня значительная часть государственной медицины перепрофилирована для борьбы с коронавирусной инфекцией. Многие профильные медицинские учреждения приостановили прием плановых пациентов, число операций по протезированию значительно снизилось.



Кроме того, замена сустава — это очень серьезное хирургическое вмешательство, имеющее ряд ограничений, это тяжелая операция, требующая долгого периода реабилитации. Как правило, после нее человек выпадает из активной жизни на несколько месяцев. В наше время далеко не каждый может себе это позволить.



Именно поэтому сегодня люди с поражением суставов все чаще обращают внимание на другие методы лечения, менее радикальные и более щадящие, не связанные с большими операциями.



«Сегодня все чаще приходят пациенты с болями в суставе, которые ищут альтернативу протезированию. Они хотят попробовать сохранить существующий сустав. И это вполне оправдано: в конце концов, заменить на искусственный мы его всегда успеем, а современная медицина дает нам много инструментов для продления жизни суставу», — рассказывает травматолог-ортопед высшей категории Многопрофильного медицинского центра «СМТ-Клиника» кандидат медицинских наук Ольга Марковская.



В СМТ-Клинике применяются сразу несколько инновационных методов щадящего малоинвазивного лечения суставов. Один из них — плазмотерапия, использование для лечения травм и воспалений концентрата тромбоцитов самого пациента. Тромбоциты — это кровяные тельца, отвечающие за регенеративные процессы в организме. Именно они вырабатывают факторы роста, необходимые в данное время в данном месте, и способствуют восстановлению поврежденных тканей. Для проведения внутрисуставных инъекций у пациента берут кровь, помещают в специальную пробирку и в процессе центрифугирования выделяют концентрированные тромбоциты. Кроме них плазма содержит необходимые для жизнедеятельности клеток микроэлементы, витамины, аминокислоты. Аутологичная (собственная) плазма с тромбоцитами вводится в пораженный сустав и восстанавливает его.



Метод показал свою эффективность как при лечении травм, так и возрастных поражений суставов. Плазма, обогащенная тромбоцитами, абсолютно безвредна, не вызывает аллергий и отторжений, так как получена из крови самого пациента.



Но даже если состояние сустава требует оперативного вмешательства, современное оборудование позволяет провести его без больших разрезов, серьезных ран и последующей реабилитации.



«Сейчас мы обладаем возможностью в буквальном смысле заглянуть внутрь сустава. С помощью уникального оборудования, которое есть в СМТ-Клинике, мы через крошечный прокол размером несколько миллиметров вводим внутрь суставной сумки атероскоп. Это сверхсовременный прибор, который позволяет нам через камеру видеть, что происходит в суставной полости, и с помощью специальных насадок проводить операцию прямо внутри сустава, не нарушая его целостности. Артроскопия — не только диагностический, но и лечебный метод. В ходе операции мы наводим в суставе «порядок» — подшлифовываем шероховатости, удаляем поврежденные участки менисков и хряща, восстанавливаем связки, готовим почву для самостоятельного восстановления анатомических взаимоотношений», — отмечает травматолог-ортопед, хирург Алексей Кузнецов.



«В СМТ-Клинике мы делаем ставку на малоинвазивные методы лечения, на операции, которые проводятся с минимальным вторжением в человеческое тело. Это позволяет значительно сократить период реабилитации и косметические последствия. Так, после артроскопии коленного сустава на коже остается шрам размером менее 1 см. При этом период «постельного режима» составляет всего несколько дней. Проведение таких операций требует самого современного оборудования и специалистов высочайшей квалификации. И то и другое в СМТ-Клинике есть», — рассказывает Ольга Марковская.



Фото предоставлены СМТ-Клиникой