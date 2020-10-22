Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области за год вырос на 7%

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области в октябре 2020 года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
За указанный период этот показатель увеличился с 60 тыс. 641 руб. до 64 тыс. 861 руб.
В целом по стране средний размер лимита за год также вырос на 7%, до 67,2 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатель сократился на 1,5%.
Отметим, что самый большой средний размер лимита по кредитным картам был зафиксирован в Москве (95,6 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (81,4 тыс. руб.) и Московской области (79,6 тыс. руб.).
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