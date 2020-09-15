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Вчера, 15:37

Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро — на 74 коп.

УрБК, Москва, 30.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 декабря 2020 года. Курс долл. США к рублю вырос на 34 коп., до 76,20 руб., а курс евро — на 74 коп., до 91,20 руб.

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