Администрация Екатеринбурга разработала памятку для горожан, которые заразились коронавирусом

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Администрация Екатеринбурга разработала памятку для горожан, которые заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает официальный городской портал.



Подробную инструкцию при заболевании COVID-19 разработал департамент информационной политики администрации города по поручению главы Екатеринбурга Александра Высокинского.



«Созданный общими усилиями алгоритм действий поможет жителям и гостям уральской столицы сориентироваться практически в любой ситуации, связанной с появлением симптомов, профилактикой и лечением COVID-19. В этой работе неоценимую помощь департаменту оказали специалисты Роспотребнадзора, прокуратуры города Екатеринбурга и Управления здравоохранения», — говорится в сообщении.



В инструкции любой желающий может уточнить или узнать номера телефонов для вызова скорой помощи с мобильных аппаратов, адреса екатеринбургских поликлиник, принимающих пациентов с COVID-19.



Нашлось место в алгоритме и для информации о пошаговых действиях при появлении симптомов ОРВИ и подозрении на коронавирус. Подробно расписаны профилактические шаги, в том числе о том, как правильно обрабатывать руки антисептиками и где ношение медицинской маски обязательно.



Расписаны рекомендуемые действия для лиц, оказавшихся контактными первого порядка, а также особенности соблюдения режима изоляции, предписанного правилами Роспотребнадзора.



«Дана инструкция работодателям и работникам с точным порядком действий в коллективах и на предприятиях. Указаны координаты стоматологических клиник, если горожанину требуется неотложная помощь, а также все необходимые «горячие» телефоны. Немаловажно и описание возможных санкций со стороны сотрудников Роспотребнадзора и полиции за нарушение масочного режима, объявленного губернатором Свердловской области», — рассказали в горадминистрации.