Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области составляет 5,59%

По состоянию на 30 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 118 тыс. 582 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 27 ноября число безработных составляло 118 тыс. 588 человек. Таким образом, за последние три дня показатель уменьшился на 6 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,59%.