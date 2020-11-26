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Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области составляет 5,59%

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. По состоянию на 30 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 118 тыс. 582 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 27 ноября число безработных составляло 118 тыс. 588 человек. Таким образом, за последние три дня показатель уменьшился на 6 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,59%.

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