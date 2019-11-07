Екатеринбург попал в топ-10 рейтинга популярных городов РФ для осенних путешествий

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Екатеринбург попал в первую десятку городов, которые пользовались наибольшим спросом у российских путешественников в сентябре-ноябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



Больше всего туристы любят путешествовать самолетом в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Также пользовались спросом Симферополь, Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань.



На поезде же путешественники чаще всего ездили в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар. В перечне пользующихся спросом железнодорожных направлений оказались Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Адлер и Казань.



Согласно исследованию OneTwoTrip, средняя стоимость билета на самолет в одну сторону в РФ за год снизилась на 1 тыс. 380 руб. и составила 4 тыс. 580 руб. Билет на поезд подешевел на 130 руб., до 2 тыс. 240 руб.



Ранее стало известно, что Екатеринбург вошел в перечень самых популярных городов для отдыха у россиян в Новый год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные онлайн-сервиса путешествий Tutu.ru.



Эксперты проанализировали поисковые запросы пользователей на новогодние праздники, сделанные с 15 сентября по 15 октября, на даты вылета с 25 декабря по 10 января.



Оказалось, что в этом году 75% желаемых вылетов из Москвы — в российские города, за рубеж — 25%. В прошлом году лишь половина поисков касалась поездок по стране.



Самые востребованные маршруты — Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Красноярск.