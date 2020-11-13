Аналитики прогнозируют новые минимумы ипотечных ставок в I полугодии 2021 года

УрБК, Москва, 30.11.2020. В 2021 году средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в России может опуститься до 6,8-7%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование аналитического агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР).



По данным аналитиков НКР, на 1 сентября этого года показатель составляет 7,16%.



«По прогнозу НКР, в первой половине следующего года средняя ставка по новым кредитам может опуститься до минимума в 6,8-7% с нынешних 7,3%, а без учета программы льготной ипотеки — до 7,4-7,5% с нынешних 7,7-7,8%», — сказано в исследовании НКР.



Аналитики прогнозируют, что после окончания программы льготной ипотеки 1 июля 2021 года ипотечные ставки развернутся вверх.