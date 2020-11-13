Аналитики прогнозируют новые минимумы ипотечных ставок в I полугодии 2021 года

УрБК, Москва, 30.11.2020. В 2021 году средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в России может опуститься до 6,8-7%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование аналитического агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР).
По данным аналитиков НКР, на 1 сентября этого года показатель составляет 7,16%.
«По прогнозу НКР, в первой половине следующего года средняя ставка по новым кредитам может опуститься до минимума в 6,8-7% с нынешних 7,3%, а без учета программы льготной ипотеки — до 7,4-7,5% с нынешних 7,7-7,8%», — сказано в исследовании НКР.
Аналитики прогнозируют, что после окончания программы льготной ипотеки 1 июля 2021 года ипотечные ставки развернутся вверх.
УрБК, Москва, 13.11.2020. Средняя ставка по ипотечным кредитам в РФ в сентябре 2020 года составила 7,32%. Об этом ...22.10.2020 Ипотечные кредиты в РФ под 6,5% будут выдавать до 1 июля 2021 года
Программа льготной ипотеки с процентной ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках будет продлена в России до 1 июля ...22.10.2020 Ипотечные кредиты в РФ под 6,5% будут выдавать до 1 июля 2021 года
УрБК, Москва, 22.10.2020. Программа льготной ипотеки с процентной ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках будет ...05.10.2016 Рынок ипотеки «просядет» в I квартале 2017 года
Рынок ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном рынке ожидает охлаждение в I квартале 2017 года, это ...05.10.2016 НАФИ: Рынок ипотеки «просядет» в I квартале 2017 года
УрБК, Москва, 05.10.2016. Рынок ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном рынке ожидает охлаждение в I ...