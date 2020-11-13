УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:59

Аналитики прогнозируют новые минимумы ипотечных ставок в I полугодии 2021 года

УрБК, Москва, 30.11.2020. В 2021 году средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в России может опуститься до 6,8-7%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование аналитического агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР).

По данным аналитиков НКР, на 1 сентября этого года показатель составляет 7,16%.

«По прогнозу НКР, в первой половине следующего года средняя ставка по новым кредитам может опуститься до минимума в 6,8-7% с нынешних 7,3%, а без учета программы льготной ипотеки — до 7,4-7,5% с нынешних 7,7-7,8%», — сказано в исследовании НКР.

Аналитики прогнозируют, что после окончания программы льготной ипотеки 1 июля 2021 года ипотечные ставки развернутся вверх.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.11.2020 Средняя ставка по ипотечным кредитам в РФ в сентябре выросла до 7,32%

УрБК, Москва, 13.11.2020. Средняя ставка по ипотечным кредитам в РФ в сентябре 2020 года составила 7,32%. Об этом ...

22.10.2020 Ипотечные кредиты в РФ под 6,5% будут выдавать до 1 июля 2021 года

Программа льготной ипотеки с процентной ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках будет продлена в России до 1 июля ...

22.10.2020 Ипотечные кредиты в РФ под 6,5% будут выдавать до 1 июля 2021 года

УрБК, Москва, 22.10.2020. Программа льготной ипотеки с процентной ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках будет ...

05.10.2016 Рынок ипотеки «просядет» в I квартале 2017 года

Рынок ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном рынке ожидает охлаждение в I квартале 2017 года, это ...

05.10.2016 НАФИ: Рынок ипотеки «просядет» в I квартале 2017 года

УрБК, Москва, 05.10.2016. Рынок ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном рынке ожидает охлаждение в I ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили02.11.2020Тренд на банкротство03.11.2020Предвыборная валютная лихорадка02.11.2020Ноябрьские упрощения и нововведения03.11.2020Мастерство атомщиков подтвердил WorldSkills Hi-Tech
Архив новостей
Декабрь 2020 (31)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18