В Свердловской области выявлен 381 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 381 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 30 ноября 2020 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в регионе за время пандемии составило 46 тыс. 326 человек.
Также за сутки в области зарегистрировано девять летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 1 тыс. 027. За сутки из больниц выписаны 383 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 38 тыс. 544 человека.
В России за минувшие сутки было выявлено 26 тыс. 338 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 2 млн 295 тыс. 654 человека. За сутки зарегистрировано 368 летальных случаев (всего 39 тыс. 895), выздоровели 17 тыс. 247 человек (всего 1 млн 778 тыс. 704).
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