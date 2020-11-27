ММК закупил оборудование для больниц Магнитогорска

Благотворительный фонд «Металлург» (крупнейший благотворитель — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») передал в лечебные учреждения города, на базе которых открыты госпитальные базы и отделения долечивания от коронавирусной инфекции, еще 50 кислородных концентраторов.
Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, это уже вторая партия жизненно важного медицинского дыхательного оборудования, которую в период пандемии фонд «Металлург» приобрел в рамках благотворительной программы «Мы вместе».
«Первая партия кислородных концентраторов, остро необходимых больным ковид, испытывающим трудности с дыханием, уже передана семи медучреждениям, в частности, городским больницам № 1, 2, 3 и другим. А совсем недавно поступили еще 50 кислородных концентраторов», — говорится в сообщении.
Одним из получателей стал Центр охраны материнства и детства Магнитогорска.
«Эти аппараты обеспечивают подачу концентрированного кислорода больным. Их можно использовать, например, в острой ситуации, если нужна экстренная подача кислорода, когда у детей пневмония, резко снижающая содержание кислорода в крови. Очень нужны эти аппараты тяжелым неврологическим больным — например, с детским церебральным параличом, спинальной и мышечной атрофиями, когда нарушается функция дыхания и кислорода в организме мало для обеспечения жизнедеятельности», — рассказала заместитель главного врача по лечебной части Центра Марина Виноградова.
Современные кислородные концентраторы получила и областная психоневрологическая больница № 5 (на ее базе два месяца назад было открыто отделение по долечиванию пациентов, перенесших ковид и ковидные пневмонии), а также первая, вторая и третья городские больницы, кожно-венерологический диспансер.
Закупка необходимого для медицинских учреждений оборудования стала завершающим этапом благотворительной программы, разработанной ПАО «ММК», БФ «Металлург» и городской администрацией.
Программа, реализация которой началась в Магнитогорске в марте текущего года, изначально была ориентирована на оказание помощи одиноким пенсионерам, оказавшимся в сложной ситуации в условиях распространения коронавируса. В рамках программы для особо нуждающихся категорий граждан приобретались, сформировывались и доставлялись на дом продуктовые наборы, а также комплекты средств индивидуальной защиты.
В ситуации опасной эпидемиологической угрозы председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников принял решение о расширении программы социальной поддержки и выделил более 500 млн руб. для помощи целому ряду категорий магнитогорцев. В числе реализованных мер — приобретение необходимого оборудования для медицинских учреждений, доплаты медикам, работающим в зоне повышенного риска, закупки компьютерной техники для молодых педагогов Магнитки и школьников из малообеспеченных семей. Для магнитогорских детских садов, в которых работают дежурные группы, приобретены и установлены специальные дезинфицирующие облучатели-рециркуляторы. В детские дома и интернаты города поступили бесконтактные термометры.
Однако в условиях распространения коронавирусной инфекции медицинские учреждения по-прежнему испытывают острую необходимость, в частности, в аппаратах искусственной вентиляции легких и кислородных концентраторах. Поэтому руководство Магнитогорского металлургического комбината приняло решение направить 13,5 млн руб. на приобретение четырех аппаратов искусственной вентиляции легких (их уже передали во вторую и третью городские больницы) и 75 кислородных концентраторов.
Руководители медицинских учреждений выразили благодарность руководству ПАО «ММК» и фонду «Металлург» за помощь, в том числе в вопросах, связанных с приобретением необходимого медицинского оборудования, и существенный вклад в борьбу с коронавирусом.
Отметим, что ММК не только оказывает финансовую поддержку медучреждениям Магнитогорска, но и активно участвует в реабилитации своих сотрудников, которые переболели COVID-19. Недавно соответствующую программу разработал Центр медико-социальной защиты благотворительного фонда «Металлург».
Как пояснила заведующая центром Людмила Куликова, разработка программы «Будьте здоровы» обусловлена тем, что все медучреждения в настоящее время задействованы в работе по выявлению и лечению коронавирусной инфекции.
«Оздоровлением пациентов после перенесенных заболеваний заниматься просто некому. Эту задачу первым в Магнитогорске и взял на себя центр медико-социальной помощи БФ «Металлург», — сказала Л. Куликова.
Программа центра медико-социальной защиты фонда получила одобрение ряда инстанций, в том числе со стороны Роспотребнадзора. Стоимость разработанного десятидневного восстановительного курса составляет 6 тыс. 015 руб.
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, в свою очередь, распорядился реализовывать проект «без количественных и финансовых ограничений». На финансирование программы направлены средства, которые не были использованы в период самоизоляции ветеранов предприятия.
С учетом соблюдения всех противоэпидемиологических мер ежемесячно центр сможет проводить реабилитацию 120 человек. При необходимости это количество может быть увеличено в два раза.
В саму программу входят следующие элементы: дыхательная гимнастика с высококвалифицированным инструктором ЛФК, иммуностимулирующий кислородный коктейль с шиповником. Также участники программы смогут пройти через процедуру физиолечения, которая включает в себя магнитолечение, светолечение, УВЧ, лазерное воздействие и так далее.
Фотография предоставлена пресс-службой ММК
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