ММК поучаствовал в онлайн-конференции Global CIO «ИТ в металлургии. Новые вызовы»

УрБК, Магнитогорск, 30.11.2020. В настоящее время в Группе ПАО «ММК» работает порядка ста программных роботов. Об этом рассказал руководитель Центра компетенций RPA и инноваций «ММК-Информсервис» Михаил Верисов в ходе онлайн-конференции Global CIO.



Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, в работе круглого стола Global CIO «ИТ в металлургии. Новые вызовы» приняли участие специалисты в сфере ИТ из крупных промышленных холдингов металлургии и металлообработки Российской Федерации — ММК, НЛМК, Северстали, ОМК, Трубной металлургической компании и других.



В своем докладе Михаил Верисов рассказал о ходе программной роботизации RPA в ПАО «ММК». По его словам, роботизация — это не будущее, а настоящее промышленного производства.



«На Магнитогорском металлургическом комбинате Центр компетенций RPA начал работу в 2018 году. В настоящее время программные роботы RPA в Группе ПАО «ММК» являются неотъемлемой частью исполнения многих бизнес-процессов. Роботы — цифровые помощники сотрудников компании, которые дают возможность людям выполнять их работу более эффективно. В планах цифровизации — развитие областей применения технологии RPA, ее масштабирование и дальнейшая интеграция программных роботов с технологиями искусственного интеллекта, анализа данных и других перспективных направлений Индустрии 4.0», — говорится в сообщении.



Отмечается, что участники конференции обсудили новые подходы в сфере ИТ-технологий и новые возможности в вопросах автоматизации бизнес-процессов в металлургической отрасли.