Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 6%

По состоянию на 23 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 76 тыс. 806 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
За последний месяц цены выросли на 1,9%, за год — на 6%.
Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 85 дней.
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