Дефицит бюджета Свердловской области вырастет до 46,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Прогнозируемый дефицит бюджета Свердловской области на 2021 год вырос на 6 млрд руб. после проведения согласительных комиссий и балансировки проекта. Это следует из информации, опубликованной на странице в Facebook депутата регионального Заксобрания Вячеслава Вегнера.
Согласно приведенным данным, ко второму чтению в региональном парламенте представят проект бюджета на 2021 год с доходами на уровне 272,2 млрд руб. и расходами — 318,8 млрд руб. Соответственно, дефицит бюджета на следующий год составит 46,6 млрд руб.
В первом чтении был одобрен проект бюджета с дефицитом 40,6 млрд руб. при уровне доходов на сумму 259,1 млрд руб. и расходов — 299,7 млрд руб.
Как пояснил В. Вегнер, прогнозный план по доходам увеличен за счет ожиданий субсидий из федерального бюджета на 2021 год на сумму 14 млрд руб., и еще 2,5 млрд руб. должно поступить из фонда ЖКХ.
В качестве дополнительных расходов прописаны траты на ряд проектов. Среди них предусмотрено предоставление 240 млн руб. на строительство ледовой арены (объектом владеют Свердловская область и УГМК), еще 39 млн руб. передадут особой экономической зоне «Титановая долина».
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